ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Θόδωρο Ντρίνια

Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Θόδωρο Ντρίνια
Κοινοποίηση

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Κοινοτικόν» του Θόδωρου Ντρίνια. Εκλέγεται ο ίδιος, ενώ οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

Βραχναιίκων

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 191

ΛΑΛΙΩΤΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17

Μεσσάτιδος

ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 82

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55

ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 34

ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 25

Παραλίας

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62

ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 46

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38

Πατρέων

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 189

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 166

ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 153

ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΛΑΝΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133

ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 129

ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 125

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 119

ΜΑΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΙΤΟΥ 118

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 100

ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 100

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 99

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 82

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 76

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 74

ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 67

ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 65

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 63

ΡΑΦΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54

ΝΤΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 53

ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 52

ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52

ΓΚΟΛΦΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 50

ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 46

ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ 46

ΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 44

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42

ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 39

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΝΙΟΒΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 37

ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 36

ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35

ΚΟΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33

ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 31

ΓΚΑΒΕΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30

ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΡΑΣ 30

ΧΑΡΑΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 30

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 29

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23

ΚΟΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 20

ΜΠΡΙΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 20

ΤΖΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 16

ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14

ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 9

Ρίου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 111

ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 78

ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 68

ΑΛΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 53

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 52

ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΚΤΟΡΑ 48

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Αποτελέσματα Εκλογών Θόδωρος Ντρίνιας
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