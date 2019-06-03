Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Θόδωρο Ντρίνια

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Κοινοτικόν» του Θόδωρου Ντρίνια. Εκλέγεται ο ίδιος, ενώ οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ
Βραχναιίκων
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 191
ΛΑΛΙΩΤΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17
Μεσσάτιδος
ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 82
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 34
ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 25
Παραλίας
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 46
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38
Πατρέων
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 189
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 166
ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 153
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΛΑΝΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133
ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 129
ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 125
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 119
ΜΑΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΙΤΟΥ 118
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 100
ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 100
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 99
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 82
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 76
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 74
ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 67
ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 65
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 63
ΡΑΦΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54
ΝΤΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 53
ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 52
ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52
ΓΚΟΛΦΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 50
ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 46
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ 46
ΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 44
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42
ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 39
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΝΙΟΒΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 37
ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 36
ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
ΚΟΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 31
ΓΚΑΒΕΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30
ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΡΑΣ 30
ΧΑΡΑΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 30
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 29
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23
ΚΟΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 20
ΜΠΡΙΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 20
ΤΖΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 16
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 9
Ρίου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 111
ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 78
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 68
ΑΛΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 53
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 52
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΚΤΟΡΑ 48