Περιφέρεια: Η σταυροδοσία στην παράταξη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Μέχρι στιγμής στην Αχαία
Από την ενσωμάτωση σταυρών στο 28,36%, δηλαδή στα 190 από το 670 εκλογικά τμήματα, στην Αχαΐα, στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με επικεφαλής τον Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, η σταυροδοσία διαμορφώνεται ως εξής:
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 202
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 124
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΔΑΝΑΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 123
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 121
ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 112
ΣΠΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 109
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 104
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 100
ΧΑΣΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 89
ΝΤΖΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 86
ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 85
ΠΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 81
ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
74 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
72 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
66 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
54 ΧΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 51
ΧΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
51 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΜΙΧΑΗΛ
50 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
47 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΖΗΣΗ 25