ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Περιφέρεια: Η σταυροδοσία στην παράταξη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια: Η σταυροδοσία στην παράταξη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας
Κοινοποίηση

Μέχρι στιγμής στην Αχαία

Από την ενσωμάτωση σταυρών στο 28,36%, δηλαδή στα 190 από το 670 εκλογικά τμήματα, στην Αχαΐα, στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με επικεφαλής τον Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, η σταυροδοσία διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 202

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 124

ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΔΑΝΑΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 123

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 121

ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 112

ΣΠΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 109

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 104

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 100

ΧΑΣΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 89

ΝΤΖΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 86

ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 85

ΠΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 81

ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

74 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

72 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

66 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

54 ΧΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 51

ΧΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

51 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΜΙΧΑΗΛ

50 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

47 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

42 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΖΗΣΗ 25

Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Αποτελέσματα Εκλογών Σταυροί Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Οικολογική Δυτική Ελλάδα Κώστας Παπακωνσταντίνου
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