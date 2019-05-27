ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Περιφέρεια: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Καραθανασόπουλου

Περιφέρεια: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Καραθανασόπουλου
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Αναλυτικά οι σταυροί στην Αχαΐα

Από την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με επικεφαλής τον Καραθανασόπουλο Νικόλαο, στην Αχαΐα και με ενσωματωμένο το 28,36% της σταυροδοσίας, δηλαδή στα 190 από το 670 εκλογικά τμήματα, η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.231

ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 922

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 550

ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΑΝΑΓΟΥ 492

ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 375

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 373

ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 367

ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 362

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 355

ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 339

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 333

ΛΑΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΖΕΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 308

ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 289

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 285

ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 269

ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  263

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 248

ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 241

ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 235

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 218

ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 214

ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 212

ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 206

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 201

ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ 199

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 194

ΧΕΛΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 168

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 167

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 161

ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 154

ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 135

ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΑΝΔΡΕΑ 131

ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 115

ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 89

 

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