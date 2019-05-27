Περιφέρεια: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Καραθανασόπουλου

Αναλυτικά οι σταυροί στην Αχαΐα
Από την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με επικεφαλής τον Καραθανασόπουλο Νικόλαο, στην Αχαΐα και με ενσωματωμένο το 28,36% της σταυροδοσίας, δηλαδή στα 190 από το 670 εκλογικά τμήματα, η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.231
ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 922
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 550
ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΑΝΑΓΟΥ 492
ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 375
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 373
ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 367
ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 362
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 355
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 339
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 333
ΛΑΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΖΕΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 308
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 289
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 285
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 269
ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 263
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 248
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 241
ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 235
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 218
ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 214
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 212
ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 206
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 201
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ 199
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 194
ΧΕΛΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 168
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 167
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 161
ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 154
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 135
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΑΝΔΡΕΑ 131
ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 115
ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 89