Ευρωεκλογές, περιβάλλον, ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, ρατσισμός και αλληλεγγύη

Από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2019, οι πολίτες που οι χώρες τους συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζουν για τα νέα 705 μέλη και τη νέα πενταετή θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέχρι το 2024.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με 21 Ευρωβουλευτές, ενώ η Γερμανία με 96, η Γαλλία με 74, η Ιταλία με 73, η Ισπανία με 54, η Πολωνία με 53 κοκ. Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές θα αποτελούν το 3% του σώματος. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές θα πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με άλλους Ευρωβουλευτές έτσι ώστε να στηρίξουν τα συμφέροντα της χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην αλλαγή κατεύθυνσης της Ε.Ε.

Γιατί να ψηφίσουμε στις Ευρωεκλογές;

Οι Ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι η ισότητα, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η φροντίδα για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές, η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική δικαιοσύνη, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση; Είναι η ίδια κατεύθυνση που οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, αλλά και άλλες συλλογικότητες, αναπτύσσουν δράσεις εδώ και δεκαετίες: «Οι άνθρωποι και ο πλανήτης - όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων - πάνω από τα κέρδη».

Τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως θεσμού, αλλά και ως πολιτών των κρατών που συμμετέχουν. Πολλά θα κριθούν την επόμενη πενταετία όπως πχ οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA20, το Διεθνές και ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και η επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS/ICS), η κατάργηση των πυρηνικών όπλων, η προστασία της φύσης και του κλίματος, τα ανθρώπινα - τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα, η ποιότητα των τροφίμων και τα καταναλωτικά πρότυπα, η αλληλεγγύη, το μεταναστευτικό - προσφυγικό κά.

Για όλα τα ανωτέρω οι Ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν θα έχουν λόγο. Νέες νομοθεσίες και νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες θα προκύψουν από το Ευρωκοινοβούλιο και από τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/COMISSION). Το ερώτημα είναι, σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί μετά τις Ευρωεκλογές η ΕΕ; Έχουν όλοι οι Ευρωβουλευτές και όλες οι πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν στην ΕΕ το ίδιο όραμα, την ίδια στρατηγική, τα ίδια συμφέροντα να υποστηρίξουν; Με ποια κριτήρια θα πρέπει να επιλέξουμε με την ψήφο μας τα πολιτικά κόμματα και τους Ευρωβουλευτές;

Στα ερωτήματα αυτά υπάρχουν προφανώς πολλές απαντήσεις, ανάλογα με το ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο και διαδρομή του κάθε ψηφοφόρου, ωστόσο οι πολίτες που διαπνέονται ή συμφωνούν με την αρχή «Οι άνθρωποι και ο πλανήτης -όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων- πάνω από τα κέρδη» θα πρέπει να βάλουν ένα φραγμό με την ψήφο τους στα ακροδεξιά και λαϊκίστικα κόμματα που εμπράκτως έχουν ταχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στη χώρα τους κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά του κοινωνικού κράτους και υπέρ της ασυδοσίας των πολυεθνικών, κατά των μεταναστών και των προσφύγων κά.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του ο Manfred Pils, πρόεδρος των Naturefriends International1 (Διεθνής Οργάνωση ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ) «Η Ευρώπη πρέπει να καταπολεμήσει τα βασικά αίτια της μετανάστευσης και όχι τους πρόσφυγες» και συνεχίζει «Τελικά, είναι σημαντικό οι πολίτες να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών για να εμποδίσουν αυτούς που καταστρέφουν την Ευρώπη να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες ζημιές, από τις οποίες στη συνέχεια θα θελήσουν να μας «προστατεύσουν» σε εθνικό επίπεδο».

Η Jagoda Munic, διευθύντρια των Friends of the Earth Europe's (ΦΙΛΟΙ της ΓΗΣ Ευρώπης2) υπογραμμίζει ότι «Οι προσεχείς εκλογές είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι η ισότητα, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία... θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο ζούμε. Αυτό σημαίνει σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης».

«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες οικονομικές πολιτικές που να δημιουργούν ευημερία για όλους μέσα στα όρια βιώσιμων οικοσυστημάτων» αναφέρει μεταξύ των άλλων στο ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ των 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων GREEN103.

Για την αναγκαιότητα της ριζικής αλλαγής κατεύθυνσης της ΕΕ έχουν κατατεθεί προτάσεις και αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και δίκτυα οργανώσεων σε διάφορα επίπεδα. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχει στη Διεθνή Οργάνωση Naturefriends International και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο SEATTLE TO BRUSSELS. Ως μέλη των ανωτέρω οργανώσεων και δικτύων παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στην προσπάθεια «αλλαγής κατεύθυνσης» της ΕΕ σε προοδευτική κατεύθυνση, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece στηρίζει την εκστρατεία για τις Ευρωεκλογές του οργανισμού United Against Racism4 με τίτλο:

Τα εθνικιστικά και ρατσιστικά κόμματα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Να ψηφίζουμε για να τα κάνουμε πάλι μικρά | Nationalist & Racist Parties Have Grown Too Much.Make Them Small Again!

* Ο Κώστας Φωτεινάκης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece