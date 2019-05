Το πολυ-φωτογραφημένο ξύλινο σκάφος της μαρίνας της Πάτρας και ο λογαριασμός IBAN - ΦΩΤΟ

Είναι από τα πλέον πολυφωτογραφισμένα σημεία της Πάτρας και το οφείλει στη θέα του και ένα ξύλινο σκάφος που σαπίζει στη στεριά ως άλλο ναυάγιο. Ο λόγος για το ξύλινο σκάφος στο ύψος του καρνάγιου της μαρίνας, πάνω στο οποίο κάποιοι έγραψαν ένα σύνθημα στη λογική του graffiti. Οποιος το συναντήσει στον δρόμο του, δύσκολα μπορεί να αντισταθεί σε μια φωτογραφία με εκείνο στο φόντο. Σε συνδυασμό με το ηλιοβασίλεμα της Πάτρας, αποτελεί πλέον -και αυτό- ένα σήμα κατατεθέν!

Το φυσικό καρνάγιο στο σημείο σε συνδυασμό με τα πλοιάρια που έχουν αφεθεί στον χρόνο πάνω στην παραλία δημιουργούν μια εντυπωσιακή εικόνα. Το graffiti αναφέρει "BACK IN EUROPE NEED MORE MONEY. YOU CAN GIVE 1, 2 OR 20 € IF YOU WANT".

Το μήνυμα ξεκάθαρο, όπως επίσης και η παράθεση αριθμού IBAN για κάθε δωρεά. Μάλιστα μας προτρέπει να δωρίσουμε 1, 2 ή και 20 ευρώ, αν θέλουμε φυσικά!