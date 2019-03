The show will go on?

To Requiem του 2018 δεν πέθανε αλλά ξαναγεννήθηκε το 2019 μέσα από τις αστραφτερές στάχτες του και μετεξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό και εικαστικό θίασο με αναφορές θεάματος τσίρκου, που περιφέρεται αναπτυσσόμενο.

Στην πραγματικότητα οι στολές-ρόλοι δεν ήταν οκτώ αλλά μία, σαν μια ενιαία αραχνοΰφαντη γαλλική δαντέλα, πλεγμένη στα κατάβαθα του συναισθηματικού αργαλειού του Γιώργου, του Φώτη, του Πέτρου και των «άλλων 18 παιδιών». Οι 94 ίνες του, σοφά επιλεγμένες, αφουγκράστηκαν την ιδέα και συνοδοιπόρησαν, συντονισμένες στις σκηνοθετικές οδηγίες των τεχνιτών, για να συνθέσουν τον τελικό ερυθρόλευκο καμβά με ομαδοποιημένα σκίτσα-υπηρέτες και άψογα τοποθετημένες κατασκευές-μηνύματα: οι μουσικοί ηχούν τις σάλπιγγες της χαράς, οι κομπέρ διαχέουν το νέο, οι τέντες φιλοξενούν το θέαμα, ο αρλεκίνος κρύβει τη θλίψη, τα τροχήλατα σέρνουν το μέλλον, τα παιδιά-στρατιωτάκια ανοίγουν την αυλαία, ο ταμίας εισπράττει τον θαυμασμό, ο ξυλοπόδαρος αποδεικνύεται ανώτερος των περιστάσεων, τα στεφάνια στροβιλίζονται, τα μπαστούνια λικνίζονται και οι κορδέλες ανεμίζουν.

Χαρά, μεγάλη χαρά... Όλα στην υπηρεσία του βασανιστικά αλτρουιστικού θεάματος… Και στο τέλος τα εισιτήρια ξεπουλήθηκαν, ο κόσμος χειροκρότησε, το θέαμα βραβεύτηκε για τις στολές και την εικόνα του, προσφέροντας και φέτος ιδανική καρναβαλική τροφή στους υπόλοιπους θιάσους. Αλλά εμείς οι κλωστές; Εμείς περάσαμε υπέροχα. Ενωθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, αγαπηθήκαμε, πολλαπλασιαστήκαμε, χωρίς να είμαστε μπουλούκι 9.000 ατόμων αλλά ένα αγαστό μπουλούκι 94 ψυχών… Θα διαφωνήσω με τους τεχνίτες μας, που λένε ότι το καρναβάλι «υμνεί το εφήμερο», διότι το καρναβάλι χτίζει το διαρκές μέσα από την «ιστορία και τις αναμνήσεις» του, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένες στην ψυχή μας όλο τον χρόνο, μέχρι και του χρόνου, γιατί το show will finally go on.

Και κάτι τελευταίο, λίγο πιο προσωπικό… Ο καλός τεχνίτης (Πέτρος Ψωμάς) στη φουρτούνα φαίνεται και επειδή κατά πολλούς καρναβάλι και κοινωνία δεν πρέπει να διαπλέκονται, να σας πω ότι όποιος διευθύνει καλά τους θιασώτες του, ξέρει να «κουμαντάρει» καλά και το σπίτι του…

Ασημάκης Φλιάτουρας

Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας ΔΠΘ

Και απλός συμμετέχων στο πλήρωμα 94