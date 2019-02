ΈΚΤΑΚΤΟ: Το BBC μετέφρασε σήμερα την λέξη φιλότιμο

Ήταν ένας από τους λόγους που μας έκαναν να νοιώθουμε υπερήφανοι. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν μεταφραζόταν η λέξη φιλότιμο, κάτι που ...μεταφράζαμε ως ότι ίσως ήμασταν μόνο οι Έλληνες που είχαμε φιλότιμο. Σήμερα ωστόσο το BBC μετέφρασε την λέξη και ανέβασε σχετικό tweet.

Την μετέφρασε σωστά ή όχι; Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Έλληνες μπορούν να εξηγήσουν με σαφή και ακριβή τρόπο την σημασία της λέξης φιλότιμο... ίσως επειδή περικλείει πολλές αρετές.

Πάντως το BBC ήταν πάλι αυτό που είχε γράψει στο παρελθόν ότι δεν μεταφράζεται η λέξη φιλότιμο.

“Philotimo” is a Greek noun that translates as “love of honour”. It expresses the importance of respecting and honouring one’s friends and family and is considered to be the highest of all Greek virtues. ❤️ https://t.co/CrvOIApGkb #GalentinesDay