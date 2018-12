Παρίσι: Οι Femen διαδήλωσαν γυμνόστηθες - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Στα Ηλύσια Πεδία έκανε την εμφάνισή της μια ομάδα από γυμνόστηθες ακτιβίστριες της οργάνωσης Femen και ήρθε αντιμέτωπη με τις δυνάμεις ασφαλείας σε απόσταση λίγων μέτρων από την προεδρική κατοικία, το Μέγαρο Ηλυσίων. Η εμφάνισή τους είχε αναφορές στον πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελευθερία οδηγεί το Λαό», εμπνευσμένο από τη γαλλική επανάσταση του 1830, όπου απεικονίζεται η Μαριάν, το εθνικό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο των «κίτρινων γιλέκων» που έγιναν σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Ωστόσο, η συμμετοχή του κόσμου ήταν αισθητά μειωμένη, από τις άλλες φορές. Λιγότεροι από 3.000 διαδηλωτές" είχαν συγκεντρωθεί σήμερα στο Παρίσι γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδος) για το πέμπτο συναπτό Σάββατο κινητοποιήσεων των "κίτρινων γιλέκων", σύμφωνα με εκτίμηση της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία του Παρισιού εκτιμά ότι από νωρίς σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν 95 προσαγωγές, εκ των οποίων 63 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, αριθμός πολύ μικρότερος από τις 598 προσαγωγές και την κράτηση 475 ανθρώπων που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα).

Marrianne arrives.#Marianne is a national symbol of the French Republic, a personification of liberty and reason, and a portrayal of the Goddess of Liberty.#Acte5 #ActeV #Macron #YellowJackets #YellowVests #GilletJaune #GilletsJaunes pic.twitter.com/gutgHaszac