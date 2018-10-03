Πάτρα: Τ’ αδεσποτάκια πάνε… Δημαρχείο

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Στις 24 Οκτωβρίου


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Πάτρα: Τ’ αδεσποτάκια πάνε… Δημαρχείο Στις 24 Οκτωβρίου
 

Κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Πάτρας πραγματοποιούν στις 24 Οκτωβρίου φιλόζωοι και οργανώσεις της πόλης. Η συγκέντρωση γίνεται λόγω του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα που γιγαντώνεται στην πόλη.

Οι φιλόζωοι απαιτούν, βάσει νόμου, να υπάρξει μέριμνα για τα αθώα αυτά πλάσματα. Τα αιτήματά τους δεν είναι άλλα από αυτά που ορίζει ο νόμος 4039.

Υποστηρίζουν ότι ο Δήμος Πατρέων έχει χρηματοδοτηθεί σχετικά και δεν τηρεί όσα προβλέπονται εδώ και 4 χρόνια. Αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν τα εξής:

«1)ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ,ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ,ΣΗΜΑΝΣΗΣ

2)ΤΡΟΦΕΣ..ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΙΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ...

3) ΤΑΙΣΤΡΕΣ,ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ....

4)ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ,ΕΧΕΤΕ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ...ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΩΣΤΕ ΕΚΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΤΟΝΤΑΙ,ΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ,ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙΑ...

5)ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

6)ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ,ΕΧΕΤΕ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΑΞΙΑ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ ΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

7)ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

8)ΣΠΟΤ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ,ΑΦΙΣΕΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΖΩΙΑΣ......

9) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠ,ΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ.....ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΣΟΔΑ,ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΑΡΙΜΘΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ.....

.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ....ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ......

ΠΡΕΠΕΙΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ....ΣΥΛΛΟΓΟΙ,ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ,ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ..ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ......ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΩΕΣ ΖΩΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.....ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ,ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΤΕΣ ΚΙΟΛΑΣ......ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ.....

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ....ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ.....ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ....ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ,ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ.....»

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/10/2018 22:39

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/502229

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