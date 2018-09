Όταν ο Ζακ Κωστόπουλος εμφανιζόταν ως Zackie Oh στην Πάτρα – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ο Ζακ Κωστόπουλος που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από λιντσάρισμα σε έναν πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας, ήταν γνωστός στα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας και όχι μόνο. Ακτιβιστής, αρθρογράφος, και, όπως είχε ο ίδιος αποκαλύψει, οροθετικός ο Ζαχαρίας (Ζακ) Κωστόπουλος, αγωνιζόταν με πάθος για τις ιδέες του.

Τα τελευταία χρόνια είχε ανακαλύψει το ταλέντο του ως Drag persona και είχε πάρει το όνομα Zackie Oh.

Όπως είχε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην Έλενα Φάκου και το Marie Clair:

«H Zackie Oh, είναι το alter ego και η drag persona μου. Ας αρχίσουμε από το όνομα. Το Zackie Oh είναι μια μίξη του δικού μου ονόματος (Ζακ από το Ζαχαρίας) με της Jackie O` που βασικά σημαίνει ότι είναι μια τσούλα (ναι, είμαι) παγιδευμένη στο σώμα μια Πρώτης Κυρίας. Μια φινετσάτη Κυρία παγιδευμένη στο σώμα μιας π@τάνας. Είναι αυτό που λέμε και του σαλονιού, και του αλωνιού. Η Zackie Oh είναι εδώ για να κάνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ο Ζακ.

Το drag γενικά, για μένα, είναι ένας τρόπος να εκφράσεις πράγματα μέσα από το πρίσμα του χιούμορ, της αποδόμησης, του αυτοσαρκασμού. Είναι το να δημιουργήσεις μια persona που πρώτα απ` όλα θα κάνει πλάκα με εσένα και μετά με όλους τους άλλους. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις άλλες πλευρές του εαυτού σου, να εκφράσεις διαφορετικά το φύλο σου, γενικά να βρεις έναν τρόπο να εκφράζεσαι χωρίς να έχεις τίποτα να σε βάζει σε καλούπια. Γιατί το drag είναι τόσο έξω από καλούπια και νόρμες που και να θες να το βάλεις σε τέτοια, δεν μπορείς.

Δεν ξέρω πως ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά το να φοράς μια καούκα, τακούνια και make up ξαφνικά σου δίνει το θάρρος (ή και το θράσος, αν θες) να λες και να κάνεις ότι στο διάολο θες. Γιατί είναι από μόνο του αυτό τόσο εκτός των “ορίων” που θέτει η κοινωνία που, πραγματικά, δεν νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι “λάθος” αφού έχεις κάνει αυτό. Γιατί, σύμφωνα με τα κοινωνικά πρέπει, το μεγαλύτερο λάθος το έχεις ήδη κάνει. Είσαι ένα “αγόρι” με βαρύ μακιγιάζ και ψηλοτάκουνα. Άρα έχεις ήδη γκρεμίσει ότι σε κράταγε πίσω και έχεις – νιώθεις – την πλήρη ελευθερία».

Μάλιστα, ο Ζακ Κωστόπουλος είχε εμφανιστεί στο πατρινό κοινό, ως Zackie Oh, στα Drag Shows του Patras Pride, τόσο το 2016, όσο και το 2017, στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο Ζακ ως ακτιβιστής της LGBTQ+ κοινότητας συμμετείχε ενεργά και στα δύο Patras Pride και είχε περάσει τα μηνύματά του στο κοινό, μέσα από τις παρουσιάσεις του ως Zackie Oh.

Ακολουθούν οι δύο φωτογραφίες που είχε ανεβάσει στο προφίλ του στο Instagram, η μία του 2017 και η άλλη του 2016, από την Πάτρα, λίγο πριν βγει στη σκηνή για να καταχειροκροτηθεί.

Ο Ζακ Κωστόπουλος στο Μόλο της Πάτρας, το 2016