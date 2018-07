Λίλι και Brock Collection

Mε χαρακτηριστική bustier δημιουργία με ανθάκια του νέου, δημοφιλούς brand Brock Collection έδωσε το παρών στη Γερμανία η 29χρονη βρετανίδα ηθοποιός Λίλι Τζέιμς για την προώθηση του δεύτερου φιλμ «Mamma Mia, Her we go Again» στο πλευρό του Πιρς Μπρόσναν. Η γλυκιά ξανθούλα που έγινε σταρ λόγω των σήριαλ Dοwnton Abbey, War & Peace καθώς και της ταινίας Σταχτοπούτα της Disney, είναι πρέσβειρα αρωμάτων της Burberry και όπως λέγεται έχει αραρβωνιαστεί τον άκρως γοητευτικό ηθοποιό Ματ Σμιθ της πολύκροτης σειράς «The Crown»