Η eight8. αναζητά Digital Marketing Executive και Full Stack Web Developer

Digital Marketing Executive

Description

* Σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση και βελτιστοποίηση των Digital Campaigns των πελατών μας σε Google AdWords και Facebook.

* Καθημερινή διαχείριση των λογαριασμών και δημιουργία περιεχομένου στα Social Media

* Διαχείριση εταιρικού profile και παρουσίαση της εταιρείας στο Facebook

* Παρακολούθηση On-line ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς, διερεύνηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και σύνταξη προτάσεων

* Αναλυτικό reporting πελατών

* Συνεργασία και επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα του marketing, τους designers για τη γραφιστική υλοποίηση και τους developers για την τεχνική υλοποίηση των digital ενεργειών.

Requirements

* Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing.

* Άριστη γνώση του Digital Marketing και των Social Media.

* Πιστοποίηση Google Adwords (θα εκτιμηθεί)

* Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί)

* Ικανότητα σύνταξης και υλοποίησης Marketing plans

* Άριστη γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

* Άριστη γνώση Η/Υ, Internet, Ms Οffice

* Καλή γνώση Photoshop ή άλλων εφαρμογών της Adobe suite (πχ Illustrator)

* Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη για δουλειά

* Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων

Benefits

* Eκπαιδευτική υποστήριξη

* Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

* Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

* Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

* Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης στόχων

Full Stack Web Developer

Description

* Ανάπτυξη custom web applications

* Ανάπτυξη custom projects βασισμένα σε opensource πλατφόρμες

* Δημιουργία υψηλής ποιότητας κώδικα

* Προσοχή στην λεπτομέρεια

Requirements

* Πτυχίο Πληροφορικής

* Πολύ καλές γνώσεις σε HTML/HTML5, CSS, JavaScript/jQuery, Object Oriented PHP, MySQL

* Εμπειρία στην χρήση git

* Γνώση χειρισμού GNU/Linux σε desktop και server περιβάλλον

* Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σχετικό αντικείμενο

* Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Θα συνεκτιμηθεί

* Εμπειρία σε Content Management Systems όπως Wordpress

* Εμπειρία σε πλατφόρμες ecommerce όπως Magento, Opencart

* Εμπειρία σε PHP frameworks όπως Laravel, Symfony, Zend

* Εμπειρία σε SOAP, JSON/XML και REST πρωτόκολλα

* Γνώση TDD και BDD μεθοδολογίας

* Γνώση javascript frameworks όπως AngularJS και React

* Out of the box thinking

Benefits

* Ενασχόληση με ενδιαφέροντα projects

* Διαρκής εξέλιξη κι εκπαίδευση

* Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

* Ανταγωνιστικός μισθός

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]