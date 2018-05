Κάτι νέο ξεκινάει στην Πάτρα - Healthy Habits, Handmade by Abbey!

Κάτι νέο ξεκινάει στην Πάτρα!

Το φετινό καλοκαίρι θα μας βρει στα δροσερά Ψηλά Αλώνια, να απολαμβάνουμε το καλύτερο πρωινό στην Πάτρα, από τα ταλαντούχα χέρια της κουζίνας του Abbey Kitchen Bar και με τη συμβολή της Διατροφολόγου Κάτιας Δημησιάνου. Δίνοντας έμφαση στα φρέσκα υλικά και τις υγιεινές παρασκευές, το νέο πρωϊνό του Abbey δημιουργεί… Healthy Habits.

Πριν το γυμναστήριο λοιπόν, μιας και η κουζίνα ανοίγει από τις 8 το πρωί, κάνουμε μια στάση στο ανανεωμένο Abbey για έναν φρέσκο, φυσικό χυμό και μια σπιτική μπάρα δημητριακών που θα μας δώσει ενέργεια για την πρωινή μας προπόνηση.

Το διάλλειμα από το γραφείο ή τις δουλειές μας είναι η καλύτερη ώρα για να καθίσουμε αναπαυτικά στο δροσερό αίθριο του Abbey και να απολαύσουμε ένα σάντουιτς με σπιτικό hummus και ψητά λαχανικά ή ένα Breakfast Bowl με γιαούρτι 2% και φρέσκα μούρα, φράουλες, μπανάνες και μέλι.

Και επειδή οι συνήθειες είναι καθημερινές και χρειάζονται ποικιλία… από τις προτάσεις δεν λείπουν νόστιμα σάντουιτς και αυγά με φρέσκα, εποχιακά υλικά που θα μας κάνουν να επιστρέφουμε για πρωινό στο Abbey ξανά και ξανά…

Healthy Habits have never been tastier…