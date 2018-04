O διάσημος Σουηδός σταρ Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ στο Σούνιο –ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μετά από το θρίλερ με το ΚΑΣ – Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την άδεια γυρισμάτων της μίνι - σειράς του BBC «The Little Drummer Girl – Η μικρή Τυμπανίστρια», στον υποβλητικό αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου βρέθηκαν για ένα πεντάωρο γύρισμα ο διάσημος ηθοποιός Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ που έχει παίξει στις σειρές «True Blood» και «Big Little Lies» και στην ταινία «The Legend of Tarzan», η Φλόρενς Που, ο επίσης πολύ γνωστός και βραβευμένος Nοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ και το συνεργείο γυρισμάτων της σειράς.

Όπως γράφει το flix.gr, τέλος καλό όλα καλά με το γύρισμα της μίνι-σειρας «The Little Drummer Girl» στο Σούνιο, που πήρε διαστάσεις δυσανάλογες με την κοινή λογική που θα ήθελε τον μηχανισμό της χώρας να διευκολύνει με τον οποιοδήποτε τρόπο μια τέτοια μεγάλη παραγωγή όπως αυτή του BBC που θα προβληθεί σε πολλές χώρες του κόσμου.

Έτσι στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο με την υπέροχη θέα, ανέβηκε το συνεργείο της σειράς, ο ίδιος ο Παρκ Τσαν-γουκ που υπογράφει τη σκηνοθεσία της μίνι - σειράς και το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, ο 41χρονος Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και η Φλόρενς Που (η οποία έπαιξε στο «Lady Macbeth», φιλμ που είδαμε πριν λίγες εβδομάδες στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη στα Odeon Entertainment).

Οι φωτογραφίες είναι από την ανάρτηση του flix.gr και προέρχονται από την Daily Mail και το site Just Jared καθώς στην Ελλάδα υπήρξε άδεια για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση αλλά μόνο σε συγκεκριμένα Μέσα.