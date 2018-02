H Kάιλι Τζένερ η μικρότερη της οικογένειας Καρντάσιαν κυκλοφόρησε νέα σειρά μακιγιάζ με έμπνευση τη νεογέννητη κόρη της Stormie, η οποία κυκλοφορεί επισήμως την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου και αναμένεται να ξεπουλήσει σε χρόνο ρεκόρ. Περιλαμβάνει τρία ματ κραγιόν, δυο νέες παλέτες με σκιές και ονομασία The eye of the storm και Calm before the storm. Επιπλέον lip gloss και ένα προιόν λάμψης. Μοντέλο φυσικά η ίδια, αφού η επιρροή της είναι πανίσχυρη στα νεαρά κορίτσια.