Η Τζέιν Φόντα έγινε 80 ετών και δήλωσε: «δεν είμαι ηλικιωμένη, είμαι πολυετής»

Η αγέραστη Αμερικανίδα σταρ και σύμβολο Τζέιν Φόντα, κόρη του αξέχαστου ηθοποιού Χένρι Φόντα, έγινε 80 ετών, ωστόσο όπως είπε στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της συνοδεία μίας ωραίας φωτογραφίας με τα εγγόνια της από την ημέρα των γενεθλίων της (στις 21 Δεκεμβρίου), «δεν είμαι ηλικιωμένη, είμαι πολυετής».

Η αγαπητή σταρ του σινεμά, με μία καριέρα που ξεκινά από τις αρχές του ’60 και με 2 Όσκαρ ερμηνείας στην κατοχή της, δεν φοβάται αλλά αγκαλιάζει την ηλικία της και σε μια επιστολή της που ανήρτησε στο site της, janefonda.com και δημοσίευσε με τη σειρά του το σινεφίλ σάιτ flix.gr, δίνει συμβουλές και εντολές, με σοφία, μπρίο και πάθος, για έναν καλύτερο κόσμο που ελπίζει να δει.

Πραγματικά βλέποντας την πάντα κομψότατη και αγέραστη Τζέιν Φόντα του σήμερα, όλοι ίσως εύχονται στα 80 τους να έχουν παραμείνει ακμαίοι όσο η λαμπερή Αμερικανίδα ηθοποιός που στις αρχές της δεκαετίας του ’80, είχε κάνει μόδα το αερόμπικ (αερόβια γυμναστική).

Η Τζέιν Φόντα παραμένει και ενεργή καλλιτεχνικά με την πρόσφατη ταινία της «Our Souls at Night» στο Netflix όπου συμπρωταγωνίστησε με τον συνομήλικο φίλο και καλό της συνάδελφο Ρόμπερτ Ρέντφορντ να αποβαίνει μεγάλη επιτυχία, με ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα η ταινία παρουσιάστηκε και στην Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου οι δύο σταρ έλαβαν και τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας τους. Η Φόντα ετοιμάζεται και για τον νέο κύκλο του «Grace and Frankie» επίσης στο Netflix, μέσα στο 2018, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Λίλι Τόμλιν.

Η Τζέιν Φόντα λοιπόν ευχήθηκε ο κόσμος να είναι καλύτερος στο μέλλον. Δημοσίευσε κείμενο, με τον τίτλο «The New Year and being 80», κάτω ακριβώς από μια φωτογραφία της με τα δυο εγγόνια της ανήμερα στα γενέθλιά της, σ' ένα σαλόνι. Η Τζέιν Φόντα γράφει με πάθος και μαχητικότητα και με τη σοφία της ηλικίας της, εναλλάσσοντας το τέμπο από το γέλιο, στο δάκρυ, στην έμπνευση για δράση, όπως αναφέρει το flix.gr.

Διαβάστε ακόμα:

Αξίζει τον κόπο το φιλμ "Our Souls at Night" για την τρυφερή επανένωση των Ρέντφορντ & Φόντα