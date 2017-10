Έσβησε ο παλιός θρύλος του ροκ εν ρολ, Fats Ntomino

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες, ένας θρύλος του ροκ εν ρολ, ο Fats Ntomino. Ήταν ο καλλιτέχνης που "ενέπνευσε" τον Έλβις Πρίσλεϊ και τους Μπιτλς.

Ο Fats Domino πέθανε στο σπίτι του, στη Νέα Ορλεάνη. Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ροκ εν ρολ σκηνής, ένας πραγματικός θρύλος της μουσικής. Με το πιάνο του έκανε… θαύματα τις δεκαετίας του ’50, του ’60 και του ’70.

Ο Fats Ntomino όπως λέγεται, ήταν ο άνθρωπος που αποτέλεσε έμπνευση για τον «Βασιλιά» του ροκ εν ρολ, τον αξέχαστο Έλβις Πρίσλεϊ. Επίσης από τον σπουδαίο πιανίστα, τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργό άντλησαν και τα «Σκαθάρια», οι Beatles.

Είχε γεννηθεί στη Νέα Ορλεάνη τις 26 Φεβρουαρίου 1928. Το όνομά του ήταν Αντουάν Ντόμινο Τζούνιορ και ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Έμαθε πιάνο από τον γαμπρό του, τον κιθαρίστα της τζαζ Harrison Verrett, ενώ σπούδαζε ναυτιλιακά.

Ακόμα και μετά την επιτυχία του, συνέχισε να μένει στην ίδια γειτονιά. Το σπίτι του ήταν αρκετά μεγάλο για τα 13 παιδιά του αλλά εκείνος συνέχιζε να κοιμάται σε μια αιώρα, έξω.

Η μεγαλειώδης πορεία του όπως αναφέρει το newsit.gr, ξεκίνησε το 1949 με την ηχογράφηση του άλμπουμ The Fat Man. Πέντε από τους δίσκους του που κυκλοφόρησαν πριν από το 1955, πούλησαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα.

Συνολικά, έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια δίσκους. «Ain’t that a shame», «Blueberry Hill», «Blue Monday», «Whola lotta lovin’», «I’ m ready», «I want to walk you home», «Be my guest», «When My Dreamboat Comes Home», «I’m Walkin”, «Valley of Tears», «It’s You I Love», είναι μόνο μερικές από τις σπουδαίες δουλειές του που αφήνει κληρονομιά στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.