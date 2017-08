Χωρίζει ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός Κέισι Άφλεκ

Δύσκολα αποδεικνύονται τα πράγματα στην προσωπική ζωή των αδερφών Άφλεκ. Μετά τον Μπεν Άφλεκ που χώρισε με την σύζυγο του Τζένιφερ Γκάρνερ, και ο μικρότερος αδελφός του, ο 42χρονος Κέισι Άφλεκ, που κέρδισε φέτος το βραβείο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το εξαιρετικό φιλμ «Manchester by the sea», χωρίζει με τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρει το Αθηναικό πρακτορείο ειδήσεων, η 38χρονη Σάμερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ του ζευγαριού. Με την αγωγή απαιτεί ακόμα διατροφή και αποζημίωση για τα δικαστικά έξοδα από τον 42χρονο ηθοποιό. Παράλληλα, ζητάει και από κοινού κηδεμονία των δύο γιών τους, του Ιντιάνα που είναι 13 ετών και του Άτικους που είναι 9.

Η αίτηση διαζυγίου έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά από την ανακοίνωση του ζευγαριού ότι βρίσκονται σε διάσταση. Οι προσπάθειες συμφιλίωσης δεν στέφθηκαν με επιτυχία, κάτι που ώθησε την Σάμερ Φοίνιξ να κάνει το πρώτο βήμα και να καταθέσει επίσημα την αίτηση διαζυγίου.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω του αδερφού της Σάμερ και ηθοποιού Γιοακίν Φοίνιξ το 2000. Έμειναν συνολικά παντρεμένοι για 11 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ

*Να προσθέσουμε ότι ο Κέισι Άφλεκ παίζει στη νέα του ταινία που θα βγει το 2018, με τίτλο «The Old Man and the Gun» με τον παλαίμαχο Αμερικανό σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Το φιλμ "Manchester by the sea" το είχαμε δει και στην Πάτρα, στο Πάνθεον.