19-7-2017 Πάρτο Αλλιώς

• Θα Βλάβη υποστεί η Βαρκελώνη ;

• Μάλλον όχι…

• Θα κληθούν μάλιστα οι …συκοφάντες για διακοπές διαρκείας

• Έχουν και εκεί τσίρκο …

• Εκτιμούν δε, οι Βαρκελωνέζοι , ότι θα επιτύχουν

• Τουλάχιστον 3 παγκόσμια συνέδρια

• 1ο παγκόσμιο συνέδριο βλακείας (δικαστών)

• 1ο παγκόσμιο συνέδριο αναρχικών

• Διαρκές ανοιχτό ειδικό συνέδριο νομικών επιστημών…

• Για γκαγκάδες…

• Επιπλέον οι …υπαίτιοι θα ανακηρυχτούν επίσημοι δημότες

• Δακτυλοδεικτούμενοι…

• Σύμφωνα λοιπόν με την δικαστική απόφαση η Ηριάννα, όπως και ο Περικλής, κρίθηκαν ένοχοι καθώς «διατηρούσαν με τον Κώστα Π. (σημ: έχει κριθεί αθώος) όχι μόνο κοινωνικές επαφές, αλλά εντάσσονται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές επιδόσεις τους».

• Άμα κάνεις παρέα με αθώους είσαι ύποπτος !!!

• Συμπεραίνω , από το συμπέρασμα τους

• Ότι οι ίδιοι κάνουν παρέα με «αποβράσματα»…

• Επίσης ως ανεξάρτητοι (μήπως και ασύδοτοι;)μπορούν να θεωρηθούν και αντιεξουσιαστές

• Εξ ιδίων, λοιπόν, τα αλλότρια…

• Αδώνης: «Όταν οι φίλοι σου σπάνε και καίνε την Αθήνα επειδή δεν συμφωνούν με την απόφαση, ενισχύουν το περί σχέσεων με την Τρομοκρατία επιχείρημα...»

• Αλλοτριωμένος ούτος…

• Μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία συνελήφθη διότι περπατούσε σε έναν άδειο δρόμο φορώντας κοντή φούστα, ένα μπλουζάκι που άφηνε ακάλυπτη τη μέση της, χωρίς μπούρκα, με τα μαλλιά της να κυματίζουν ελεύθερα.

• Ευτυχώς που δεν ζεί στην Ελλάδα

• Χειρότερα από την Ηριάννα θα πάθαινε…

• Ο κ. Ντιμιτρόφ, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η χώρα του θα δεχόταν μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και για «Το όνομα ΠΓΔΜ έχει τόση σχέση με τη χώρα μου όσο και το όνομα Κλίνγκον από το Σταρ Τρεκ»,

• Το …The Princess (Κάρι Φίσερ) κάνει;…

• Στον Πόντο και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, έφτασε μια ομάδα πέντε Ελληνίδων προκειμένου να βρει τον αυθεντικό σπόρο, που θα επέτρεπε να «αναστηθεί» ξανά στη Θράκη μια καλλιέργεια λησμονημένη επί μισό αιώνα, το ζαχαροκάλαμο.

• Η αναβίωση πέτυχε και με την ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης Detrop της ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη, ο εμπορικός ακόλουθος του Ιράν ζήτησε από τις γυναίκες 100 τόνους πετιμέζι για εξαγωγές στη χώρα του, με προπληρωμένο μάλιστα το 50% της παραγγελίας.

• Γλύκα…

• Αν θες να δεις προκοπή άσε τη ζάχαρη και τον καφέ…

• Ο ποταμός Αξιός και ο Βαρδάρης, καθώς επίσης και ο Μοράβα, θα συνδεθούν και θα αποτελέσουν τον πλωτό διάδρομο, που συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το Δούναβη.

• Τα κύματα του Δούναβη στη Μεσόγειο

• https://www.youtube.com/watch?v=cs4R4iIaEdE

• «Έχω προσωπικά εμπιστοσύνη στην ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και στην ΕΛ.ΑΣ, η οποία κατά κανόνα κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν μπροστά στην πρόκληση που η τρομοκρατία συνιστά για την έννομη τάξη»

• Ποιος το έχει πει αυτό το 2013;

• Ο ίδιος που 2017 είπε :

• «Οι απαράδεκτες παρεμβάσεις και επιθέσεις της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη, τραυματίζουν βαριά τη Δημοκρατία στη χώρα μας . Δείχνουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει ξεπεράσει κάθε φραγμό, με την αλαζονεία και τον αυταρχισμό της».

• No name, no comment…

• Νο νό(ς )του παραλογισμού

• Και του ακρο νεοφιλελευθερισμού…

• Χωρίς πλάκα

• Ο Δήμος Βαρκελώνης κάνει λογαριασμό πόσο κοστίζει η δυσφήμιση που έγινε εκ μέρους δημόσιων λειτουργών της Ελλάδας

• Και θα ζητήσει αποζημίωση…

• Ε.Μ. Άιντε. «Πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπήρξε μια συλλογική αποτυχία, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία»

• Ρε …Άιντε στην ..κόκκινη μηλιά…

• Να πάρεις το μπαχτσίσι σου…

• Παπαδημούλης: «Ενώ οι πάντες επισημαίνουν τις θετικές προοπτικές για την Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουμε κλιμάκωση έντασης και συγκρούσεων, ποντάρισμα στα αδιέξοδα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρωτίστως και τα φιλικά του μέσα ενημέρωσης.

• Όλα στο μηδέν τα ποντάρουν…

• Τζογαδόροι από κούνια

• Που τους κούναγε…

• ΕΦΣΥΝ: Το Star Channel με αγωγή κατά του Δημοσίου ζητά 32,4 εκατ. ευρώ για να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη επειδή στον διαγωνισμό για την αδειοδότηση των καναλιών δεν πήρε άδεια και έτσι έχασε το Survivor και μαζί μ’ αυτό τα εκατομμύρια των διαφημιστικών του εσόδων.

• Εκεί που μας χρωστάγανε , ζητάνε και το βόδι

• Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι..

• Το τα αδύνατα διώκειν μανικόν· αδύνατον δε το τους φαύλους μη τοιαύτά τινα ποιείν Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ

• Με το θράσος μπορεί να αναλάβει κανείς τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821,

• Μακρόν προς το στρατό:«Ανέλαβα δεσμεύσεις. Είμαι ο αρχηγός σας. Εμένα πρέπει να εμπιστεύεστε. Τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνω απέναντι στους συμπολίτες μας και απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις ξέρω να τις τηρήσω. Και από αυτήν την άποψη δεν έχω ανάγκη από καμία πίεση και κανένα σχόλιο»

• Και παρατήθηκε ο Αρχηγός τους Στρατού…

• L'État, c'est moi

• Για το ιδιώνυμο –για συμμετοχή σε επεισόδια στα γήπεδα- θα ισχύει διαρκές αυτόφωρο, ώστε ακόμη και αν ο ταραξίας συλλαμβάνεται κάποιες μέρες μετά την τέλεση του αδικήματος, θα οδηγείται απ’ ευθείας στο δικαστήριο και θα εκδικάζεται άμεσα η υπόθεσή του.

• Για να σε δω ρε …μαγκίτη αν θα κάνεις τον καμπόσο …

• Αλλά από την UEFA ζητήθηκε να μην γίνεται χρήση της νομοθετικής διάταξης του Σταύρου Κοντονή, που δίνει το δικαίωμα στον υφυπουργό Αθλητισμού να προχωρά σε αναβολή αγώνων ή και διοργανώσεων, εφόσον κρίνει πως συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

• Είναι σίγουρο ότι η UEFA θέλει κανόνες στο ποδόσφαιρο;

• ΟΧΙ…

• Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ: υποστήριξε, ότι τα μη επιστρεφόμενα ρέστα από τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων ήταν 350.000 ευρώ και ότι αυτό το ποσό, αν δεν υπήρχε, θα επιβάρυνε το κράτος, καθώς θα έδινε μεγαλύτερη επιδότηση.

• Και νομοθέτης και υπουργός και εφοριακός

• Όλα μαζί

• Αλλά τις 350.000 ευρώ τις «έκλεψαν» από τους πολίτες μη δίνοντας ρέστα…

• Δίνω …ρέστα με όσα γίνονται στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας …

• Μωρέ όχι κρατικοποίηση μόνο

• Και …επιστράτευση όσων χρόνια και χρόνια απομυζούσαν τις κρατικές επιδοτήσεις

• Λοβέ…ρδος: «Ο Ανδρέας Μαρτίνης μου ζήτησε να κάνω τροπολογία για την πώληση του Ντυνάν... το ίδιο το “Ερρίκος Ντυνάν” και ο Ανδρέας Μαρτίνης ήθελε να γίνει η πώληση του νοσοκομείου», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός, σπεύδοντας ταυτόχρονα να υποστηρίξει πως με την τροπολογία διασφάλισε τον κοινωφελή χαρακτήρα του νοσοκομείου.

• Αυτός απλώς …υπουργευε…

• Όσο για τον …κοινωφελή χαρακτήρα το είδαμε…

• Υπουργοί, δεσποτάδες, γενικοί ,βουλευτές, Σημίτηδες, μητσοτακομπακογιανέικο

• Και μερικές χιλιάδες εκλεκτοί

• το στείλατε στο διάολο…

• Κυβέρνηση: «Έχουμε περάσει σε νέο κύκλο»,

• Μη μας τους κύκλους τάρρατε…