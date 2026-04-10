Συνταγή για σπανακόρυζο κοκκινιστό με μανιτάρια

Πιάτο με υψηλή φυτική πρωτεΐνη, λόγω της παρουσίας των μανιταριών.

Λίγο διαφορετικό από το παραδοσιακό σπανακόρυζο αφού γίνεται κοκκινιστό και όχι λεμονάτο.

Το σωστό μαγείρεμα θέλει σοτάρισμα, για να μην έχει το φαγητό τη γεύση και την όψη του βραστού.

Ωστόσο το αποτέλεσμα παραμένει ελαφρύ αν και χορταστικό.

Ακόμα και κοκκινιστό όμως, δεν θα μας στερήσει την οξύτητα από το φρέσκο λεμόνι, το οποίο θα ρίξουμε στο τέλος του μαγειρέματος.

Σπανακόριζο κοκκινιστό με μανιτάρια

Υλικά:

800 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

200 γρ. ντοματάκια κονσέρβας, πολτοποιημένα

2 κ.γ. ντοματοπελτές

¾ φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα (150 γρ.)

200 γρ. μικρά λευκά μανιτάρια, καθαρισμένα ολόκληρα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1/2 μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

χυμό από 2 λεμόνια

1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση: