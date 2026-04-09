Καστοριά: Το στολίδι της Δυτικής Μακεδονίας με διαχρονική γοητεία

Από το καραβάκι, η εικόνα της πόλης αποκαλύπτεται αργά, καθρεφτισμένη στα νερά της λίμνης.

Η Καστοριά, χτισμένη αμφιθεατρικά, εντυπωσιάζει με την αρμονική συνύπαρξη φύσης και αρχιτεκτονικής. Παραλίμνια αρχοντικά, βυζαντινές εκκλησίες, συστάδες δέντρων και το επιβλητικό τοπίο των γύρω βουνών δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής αισθητικής.

Στην καθημερινότητα της πόλης, κάτοικοι και επισκέπτες κινούνται δίπλα στο νερό, ενώ ψαράδες και πελεκάνοι συνθέτουν μια εικόνα αυθεντικής ζωής. Η πρώτη επαφή αφήνει την αίσθηση μιας πόλης ήρεμης αλλά ταυτόχρονα ζωντανής.

Αξιοθέατα και εμπειρίες στην πόλη της λίμνης

Η Καστοριά είναι διεθνώς γνωστή για τη γουνοποιία της, μια τέχνη με βαθιές ρίζες που ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη και εξελίχθηκαν σε σημαντική εμπορική δραστηριότητα με παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα, η παράδοση συνεχίζεται μέσα από καταστήματα και σύγχρονα εκθετήρια, κυρίως στο Κέντρο Γούνας στη Χλόη, αλλά και στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η λίμνη Ορεστιάδα αποτελεί το φυσικό σύμβολο της Καστοριάς,με ιστορία εκατομμυρίων ετών και πλούσια βιοποικιλότητα. Περιβάλλεται από τα βουνά Γράμμο και Βίτσι και φιλοξενεί δεκάδες είδη πουλιών, όπως κύκνους, πελεκάνους και ερωδιούς, ενώ η περιοχή έχει κατοικηθεί ήδη από τη νεολιθική εποχή, όπως αποδεικνύει ο οικισμός στο Δισπηλιό.