Συνταγή για ζυμαρικά με σπιτική σάλτσα πέστο αμυγδάλου

Ένα φρέσκο, φρουτώδες πιάτο ζυμαρικών με σπιτικό πέστο ρόκας.

Νηστίσιμο, εύκολο, υγιεινό και ελαφρύ πιάτο.

Η ρόκα δίνει πιπεράτη φρεσκάδα, ενώ τα ψημένα αμύγδαλα προσθέτουν υφή και βάθος.

Φροντίζουμε το πέστο να παραμείνει ζωηρού χρώματος και όχι υπερβολικά ελαιώδες, για να μην βαραίνει τα ζυμαρικά μας.

Ιδανικό συνοδευτικό, ένα ξηρό λευκό κρασί ή ένα ελαφρύ ροζέ.

Ζυμαρικά με πέστο αμυγδάλου

Υλικά (για 2 άτομα):

250 γρ. μακριά ζυμαρικά

100 γρ. ρόκα

30 γρ. αμύγδαλα με φλούδα, ψημένα

1 σκελίδα σκόρδο

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμό και ξύσμα από μισό λεμόνι

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε το πέστο, χτυπώντας στο multi ή με ραβδομπλέντερ, την ρόκαμε τα ψημένα αμύγδαλα, το σκόρδο, λίγο αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο, μέχρι να πάρουμε ένα χυμώδες αλλά ελαφρώς «κομματιαστό» πέστο.

Προσθέτουμε χυμό και ξύσμα λεμονιού και αν θέλουμε, ελάχιστο ελαιόλαδογια να φτάσει την επιθυμητή υφή. Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε αλάτι/λεμόνι.

Βράζουμε τα μακριά ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να είναι al dente. Κρατάμε 2 – 3κουτ. σούπαςαπό το νερό του βρασίματος.

Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα επιστρέφουμε στην κατσαρόλα.

Ρίχνουμε το πέστο ρόκας και λίγο από το νερό βρασίματος για να ομογενοποιηθεί η σάλτσα, ανακατεύοντας για 1 λεπτό, ώστε τα ζυμαρικά μας να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Σερβίρουμε τη μακαρονάδα ζεστή, με λίγο ξύσμα λεμονιού, μερικά τρίμματα αμυγδάλου, για τραγανότητα και τέλος ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και πιπέρι.

