Γιατί πρασινίζει ο κρόκος στο βραστό αυγό και πώς το αποφεύγουμε

Όταν ο κρόκος πρασινίζει στο βραστό αυγό, τι μπορεί να σημαίνει; Είναι αποτέλεσμα μιας χημικής αντίδρασης που συμβαίνει όταν το αυγό παραβράσει.

Μπορούμε όμως να το φάμε; Και πώς το αποφεύγουμε.

Τι είναι το πράσινο δαχτυλίδι γύρω από τον κρόκο στο αυγό;

Αν έχουμε κόψει ποτέ ένα σφιχτό αυγό και έχουμε δει γύρω από τον κρόκο ένα γκριζοπράσινο περίγραμμα, δεν είμαστε οι μόνοι. Πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν το αυγό εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία για περισσότερη ώρα απ’ όσο χρειάζεται.

Δεν είναι μούχλα, ούτε ένδειξη αλλοίωσης. Είναι καθαρά αποτέλεσμα θερμικής επεξεργασίας.

Η χημεία πίσω από το φαινόμενο

Κατά το βράσιμο συμβαίνουν δύο βασικά πράγματα: Το ασπράδι περιέχει θείο, το οποίο με τη θερμότητα απελευθερώνεται με τη μορφή υδρόθειου. Ο κρόκος περιέχει σίδηρο. Όταν το αυγό παραμείνει αρκετή ώρα σε υψηλή θερμοκρασία, το υδρόθειο αντιδρά με τον σίδηρο και σχηματίζεται μια νέα ένωση: θειούχος σίδηρος. Αυτή η ένωση έχει το χαρακτηριστικό γκριζοπράσινο χρώμα που βλέπουμε γύρω από τον κρόκο.

Είναι ασφαλές να φάμε το αυγό;

Ναι, απολύτως. Το πρασίνισμα δεν σχετίζεται με μικροβιακή αλλοίωση και δεν το καθιστά επικίνδυνο. Αυτό που αλλάζει είναι κυρίως: η υφή (πιο στεγνή και «σφιχτή») και η γεύση (ελαφρώς πιο έντονη, θειώδης). Με άλλα λόγια, είναι θέμα ποιότητας και όχι ασφάλειας.

Πότε συμβαίνει πιο συχνά;

Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως όταν:

Βράζουμε τα αυγά πάνω από 10–12 λεπτά

Τα αφήνουμε μέσα στο ζεστό νερό μετά το τέλος του βρασμού

Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (έντονος βρασμός αντί για ήπιο)

Όσο περισσότερο «ταλαιπωρείται» θερμικά, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να σχηματιστεί το πράσινο περίγραμμα.

Πώς βράζουμε σωστά τα αυγά για τέλειο κρόκο

Για να αποφύγουμε το πρασίνισμα, δεν χρειάζεται κάτι περίπλοκο, μόνο σωστός χρόνος και γρήγορη ψύξη.

Βασικός οδηγός για σφιχτό κρόκο χωρίς πρασίνισμα:

Μικρό: 8-9 λεπτά

Μεσαίο: 9-10 λεπτά λεπτά

Μεγάλο: 10-12 λεπτά

Το κρίσιμο βήμα

Αμέσως μετά το βράσιμο μεταφέρουμε τα αυγά σε μπολ με παγωμένο νερό. Αυτό σταματά τη θερμική διαδικασία, αποτρέπει τη δημιουργία θειούχου σιδήρου και βοηθά στο πιο εύκολο ξεφλούδισμα.

