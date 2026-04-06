Αιγιάλεια: Διακοπές υδροδότησης σήμερα σε Αίγιο και Ροδοδάφνη

Σε προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές υδροδότησης προχωρά σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας, επηρεάζοντας περιοχές του Αιγίου και της Ροδοδάφνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ, διακοπή νερού θα σημειωθεί στην περιοχή των Εισοδίων Αιγίου, λόγω εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης Οδού Εισοδίων από Κανελλοπούλου έως Κλ. Οικονόμου». Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι.

Παράλληλα, χωρίς νερό θα παραμείνει και η περιοχή Φασουλέικα Ροδοδάφνης, στη Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. Η υδροδότηση αναμένεται να διακοπεί από τις 8:30 το πρωί έως περίπου τις 2:00 το μεσημέρι.

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.





