Καιρός Μεγάλη Εβδομάδα: Από την άνοιξη στις βροχές την Κυριακή του Πάσχα;

Με την παραδοσιακή «έξοδο» να αναμένεται κορυφαία, ο καιρός φαίνεται πως θα παίξει τον δικό του καθοριστικό ρόλο, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα: από τη μία την ανοιξιάτικη γαλήνη των πρώτων ημερών και από την άλλη την απειλή βαρομετρικών χαμηλών που πλησιάζουν τη χώρα μας καθώς οδεύουμε προς την Ανάσταση.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει με «σύμμαχο» τον ήλιο, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο και τα νησιά.

Ωστόσο, το μεγάλο «ερωτηματικό» παραμένει η Κυριακή του Πάσχα, καθώς οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τη μεταβολή που αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Θα καταφέρουμε να ψήσουμε το παραδοσιακό αρνί κάτω από τον ήλιο ή οι βροχές θα ανατρέψουν τα σχέδια της τελευταίας στιγμής;

Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση ημέρα προς ημέρα, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να προγραμματίσετε το δικό σας εορταστικό τριήμερο με ασφάλεια.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα, ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και περιορισμένα φαινόμενα στα νότια.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάνοντας τους 20-22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και εξασθενούν. Η Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο «καθαρή» ημέρα της εβδομάδας, με γενικά αίθριο καιρό.

Νέα μεταβολή από Μεγάλη Τετάρτη

Η εικόνα αλλάζει εκ νέου από τη Μεγάλη Τετάρτη, με αύξηση των νεφώσεων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, ασθενής διαταραχή θα φέρει λίγα φαινόμενα στα ανατολικά και το Αιγαίο, συνοδευόμενα από μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Μεγάλη Παρασκευή και Σάββατο: Συννεφιά και τοπικές βροχές

Η Μεγάλη Παρασκευή προβλέπεται πιο μουντή, με αυξημένες νεφώσεις και επικράτηση νοτίων ανέμων.

Για το Μεγάλο Σάββατο, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν αυξημένη πιθανότητα βροχών στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι ηπιότερος, με διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση με επιφυλάξεις

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός εμφανίζεται βελτιωμένος σε σχέση με το Μεγάλο Σάββατο. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, διατηρώντας ένα ήπια άστατο μοτίβο.



Το φετινό Πάσχα φαίνεται να κινείται σε «μεταβατικό» καιρικό μοτίβο, με τους βοριάδες να κυριαρχούν και τις βροχές να κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους, χωρίς όμως γενικευμένα και έντονα φαινόμενα.