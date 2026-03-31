Μεγάλη ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία του 8ου ΓΕΛ Πατρών – Συγκεντρώθηκαν 29 μονάδες αίματος

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 δράση εθελοντική αιμοδοσία στο 8ο Γενικό Λύκειο Πατρών, στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας που υλοποιείται στο σχολείο.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς Λιόνα Αθανάσιο (ΠΕ11) και Καρβουντζή Ηλιάνα (ΠΕ04.04), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Η δράση έτυχε θερμής ανταπόκρισης, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών να ξεπερνά τις προσδοκίες.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 29 μονάδες αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην κάλυψη αναγκών ασθενών.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας γύρω από την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και η καλλιέργεια υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών. Όπως φάνηκε από τη μαζική συμμετοχή, οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν πλήρως.

Η δράση ανέδειξε το πνεύμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού που χαρακτηρίζει τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της αιμοδοσίας, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.