Στο υπουργείο Μεταφορών η κρίσιμη σύσκεψη για τον Οδοντωτό – Στο τραπέζι ο «οδικός χάρτης» επαναλειτουργίας

Πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο υπουργείο Μεταφορών η κρίσιμη σύσκεψη για το μέλλον του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου.

Στη συνάντηση, που ξεκινά στις 13:30, συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, έπειτα από πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη.

Η Περιφέρεια εκπροσωπείται από τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη. Από τον Δήμο Αιγιαλείας συμμετέχει ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ενώ τον Δήμο Καλαβρύτων εκπροσωπεί τελικά ένας εκ των Τάκη Βαρβιτσιώτη ή Ευθύμη Τζόβολου, λόγω απουσίας του δημάρχου στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκεται η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης από το ΙΓΜΕ, η οποία θεωρείται καθοριστική για την αποκατάσταση των προβλημάτων στη γραμμή και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του τρένου.

Παράλληλα, το υπουργείο αναμένεται να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης με τα επόμενα βήματα, ενώ ζητούμενο για τους τοπικούς φορείς αποτελεί ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η επαναλειτουργία του Οδοντωτού δεν αναμένεται άμεσα, καθώς απαιτείται χρόνος τόσο για την ολοκλήρωση της μελέτης όσο και για την υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων, που υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον μερικούς μήνες.