Καιρός: Άστατος όλη την εβδομάδα και ψιλόβροχο την 25η Μαρτίου

Πού θα χρειαστεί ομπρέλα στις παρελάσεις

Με ήπια αλλά άστατη εικόνα θα κυλήσει ο καιρός μέσα στην εβδομάδα, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ την 25η Μαρτίου αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, χωρίς έντονα φαινόμενα που να επηρεάσουν ουσιαστικά τις παρελάσεις. Οι τελευταίες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν στο ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι κυρίως ασθενείς και τοπικές, με τα «σήματα» για έντονα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα. Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της 25ης Μαρτίου

Χωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook. Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%. Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Επειδή όλοι θέλουν τον καιρό της 25ης Μαρτίου σας παραθέτω τα προγνωστικά του ECMWF τα οποία για την Τετάρτη οι ΕΝS προβλέψεις μας στην Αθήνα δίνουν 1-2mm ως μέσο υετό με πιθανότητα 45%. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα περισσότερα διαστήματα της εβδομάδας στην Αθήνα δεν έχουν έντονο σήμα βροχής, η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη σημαντικότερη πιθανότητα για αξιόλογο υετό και οι υπόλοιπες ημέρες δίνουν κυρίως ασθενείς ή τοπικές βροχές».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02GgFoWHFFfVrrnDC39dXtsYQFaKr6F2RAXwgPCs75GTuBq1AZoE9aF2cTtUzGn5pcl%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι μαθητικές παρελάσεις, αλλά και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας», σημείωσε με τη σειρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. «Ομπρελίτσα στην παρέλαση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα», ανέφερε στο βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από μεσημβρινό δελτίο καιρού του Aplha. Όπως είπε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, θα έχουμε ψιλόβροχο στην Αττική, αλλά και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ανήμερα της εθνικής μας εορτής θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές. Θα έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας θα γίνει με ψιλόβροχο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1994228161165820%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>