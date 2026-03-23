Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Κριός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Ταύρος

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.

Δίδυμοι

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Καρκίνος

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Λέων

Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Παρθένος

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Ζυγός

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Σκορπιός

Η μέρα γεννά την απύθμενη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά σας, να απελευθερωθείτε από περιορισμούς και να επαναστατήσετε ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία. Λόγω των βιαστικών σας ενεργειών μπορεί να προκληθούν σοβαρές αναστατώσεις στις ζωές σας. Η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, ειδικά όταν χειρίζεται κανείς βαρύ εξοπλισμό.

Τοξότης

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Αιγόκερως

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Υδροχόος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Ιχθείς

Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.