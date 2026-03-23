Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia-Νεκρός ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης

Αναφορές για 2 ακόμη σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο μετά την προσγείωση της πτήσης της Air Canada Express

Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) που εκτελούσε πτήση της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα επανδρωμένο με αστυνομικούς αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας). Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Pilot and co-pilot killed in collision involving plane and fire truck at LaGuardia Airport in New York, sources tell NBC News. <a href="https://t.co/SR2wjCuxCF">pic.twitter.com/SR2wjCuxCF</a></p>— AZ Intel (@AZ_Intel_) <a href="https://twitter.com/AZ_Intel_/status/2035974454233141568?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος, γύρω από το οποίο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα. Στα πλάνα διακρίνεται το τελείως διαλυμένο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, που έχει ανασηκωθεί από το έδαφος σε γωνία 30 μοιρών, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για περισσότερους τραυματίες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. <a href="https://t.co/hZWimAuwe5">https://t.co/hZWimAuwe5</a> <a href="https://t.co/62SUgxoUkA">pic.twitter.com/62SUgxoUkA</a></p>— Breaking911 (@Breaking911) <a href="https://twitter.com/Breaking911/status/2035932245421175021?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν. Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές, ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο συμβάν, που σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Άλλα ΜΜΕ ωστόσο αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι μεγαλύττερος. Ακούστε το ηχητικό που καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό όχημα:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: A Mass casualty incident has been declared after a jet had collided with a fire truck numerous injuries have been reported ⁰⁰<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/Queens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Queens</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewYork?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewYork</a> ⁰⁰<br><br>At this time, emergency crews and officials have declared a mass casualty incident after a jet collided with a… <a href="https://t.co/iLYioAbXoi">pic.twitter.com/iLYioAbXoi</a></p>— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) <a href="https://twitter.com/rawsalerts/status/2035937031965004209?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα. H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Close-up photo shows the cockpit badly damaged after plane collided with fire truck at LaGuardia Airport in New York City. <a href="https://t.co/L12mVACGEF">pic.twitter.com/L12mVACGEF</a></p>— AZ Intel (@AZ_Intel_) <a href="https://twitter.com/AZ_Intel_/status/2035966326695456851?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration - TSA), γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις στη λειτουργία τους.