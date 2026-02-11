Το... μυθικό αυτοκίνητο της Κρήτης που έγινε viral- ΒΙΝΤΕΟ

Το video που έγινε viral και κάνει τον γύρο του Διαδικτύου

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο της Κρήτης, με ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο να κινείται κανονικά στο οδικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι η κατάστασή του παρέπεμπε περισσότερο σε κινούμενο ερείπιο παρά σε λειτουργικό όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 10:30 στo Ηράκλειο Κρήτης , με το εν λόγω όχημα να εντοπίζεταi αρχικά στην Παραλιακή Λεωφόρο και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Το αυτοκίνητο παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές σε όλο το αμάξωμα και κρίσιμα μηχανικά μέρη, με την εικόνα του να τραβάει τα βλέμματα και να προκαλεί απορίες σε όλους τους περαστικούς που το αντίκρυσαν. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, το Ι.Χ. κινούνταν χωρίς το εμπρός αριστερό ελαστικό, με το πέλμα να έχει διαλυθεί πλήρως,, γεγονός που καθιστούσε την κίνησή του εξαιρετικά επικίνδυνη.

Παράλληλα και σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το παρμπρίζ ήταν θρυμματισμένο, δημιουργώντας σοβαρό ερώτημα και για το πώς ο οδηγός μπορούσε να διατηρεί οποιαδήποτε ορατότητα, ενώ το όχημα δεν διέθετε καθόλου λειτουργικά φώτα ή φλας. Σύμφωνα με τις τοπικές πηγές, πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας νεαρός, ο οποίος συνέχιζε να οδηγεί αμέριμνος και χωρίς ίχνος ανησυχίας, παρά την εμφανώς επικίνδυνη κατάσταση του οχήματος. Στο σχετικό βίντεο φαίνεται μάλιστα η πόρτα του οδηγού να τρέμει έντονα και να διατηρείται μετά βίας στη θέση της, με τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του χωρίς να εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει το αυτοκίνητο του.