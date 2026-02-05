Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.
(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)
Κριός
Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.
Ταύρος
Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και αβεβαιότητας για τις αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες αλλαγές.
Δίδυμοι
Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.
Καρκίνος
Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.
Λέων
Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.
Παρθένος
Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…
Ζυγός
Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.
Σκορπιός
Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…
Τοξότης
Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…
Αιγόκερως
Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.
Υδροχόος
Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο. Αποφύγετε την γκρίνια και εκφράστε καθαρά τις επιθυμίες σας, ώστε να εισακουστείτε.
Ιχθείς
Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.
