Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)

Κριός

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Ταύρος

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και αβεβαιότητας για τις αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες αλλαγές.

Δίδυμοι

Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Καρκίνος

Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.

Λέων

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Παρθένος

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Ζυγός

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.