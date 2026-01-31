Δήμος Πατρέων: Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω της κακοκαιρίας που προβλέπεται να πλήξει την περιοχή της Πελοποννήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων.

Συγκεκριμένα, κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Οι Υπηρεσίες Δήμου Πατρέων έχουν τεθεί ήδη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, ενώ λόγω της κόκκινης προειδοποίησης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα (Σάββατο 31 Ιανουαρίου 7 μ.μ.), στο Δημαρχείο, έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου, με αντικείμενο την προετοιμασία και τον συντονισμό για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας καθώς και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση καταιγίδων, χιονοπτώσεων και παγετού. Η συνεδρίαση έγινε κατόπιν εγγράφου της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας για κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE» από αύριο 1η Φεβρουαρίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την συνεδρίαση συγκάλεσε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ως αναπληρωτής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Πατρέων, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, των Νοσοκομείων της περιοχής και αιρετοί με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος Πατρέων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

• Βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.

• Βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

• Περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή το 112 ή την Αστυνομία στο 100.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr