Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.
(Σελήνη στον Καρκίνο - σε γέμιση)
Κριός
Μπορείτε να έχετε επιτυχία στις επιχειρηματικές ή γενικότερα στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, εάν έχετε σαφή μελλοντικά σχέδια και κινήστε βάσει πλάνου. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει επίσης ο προσανατολισμός σας σε καινοτόμες λύσεις και φρέσκες ιδέες. Η παραδοσιακή προσέγγιση των ζητημάτων δεν μπορεί πλέον να σας προσφέρει όσα θα επιθυμούσατε ή ελπίζατε.
Ταύρος
Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.
Δίδυμοι
Παρασκήνια και δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…
Καρκίνος
Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.
Λέων
Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.
Παρθένος
Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.
Ζυγός
Η μέσα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι ανασφάλειες σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.
Σκορπιός
Το πλανητικό σκηνικό πιθανόν να σας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων προκειμένου να σας αναγκάσει να αντιμετωπίσετε επιτέλους τις ανασφάλειες ή τις φοβίες σας. Σας παροτρύνει να αγκαλιάσετε την ατομικότητα σας, για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε και να λάμψετε. Είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να εξετάσετε με κριτική ματιά την τρέχουσα πορεία σας και να κάνετε κάποιες αλλαγές, αναπροσαρμόζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες ή δεν ευθυγραμμίζεται με τα μελλοντικά σας σχέδια.
Τοξότης
Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.
Αιγόκερως
Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.
Υδροχόος
Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά. Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.
Ιχθείς
Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.
