Καμμένος: Θα κάνω κακό στην Καρυστιανού αν έχω επαφή μαζί της- Φαίνεται ότι έχει ανέβει πάνω στο κύμα

«Η μόνη σταθερά στις εκλογές θα είναι το ΚΚΕ. Θα δούμε συγκλήσεις και κόντρες» δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πάνος Καμμένος στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου στο Kontra24.

Ερωτηθείς για την Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «φαίνεται ότι έχει ανέβει πάνω στο κύμα και το κύμα τρέχει. Επειδή δεν έχει πολιτική εμπειρία, είναι επιστήμονας και μια εξαιρετική γυναίκα που έχασε το παιδί της και έχει το πάθος μέσα της να κάνει αγώνα, δεν έχει εμπειρία να κάνει κάποιες συνεντεύξεις, μπορεί να πέσει στις παγίδες του συστήματος».

«Χάρηκα που απεξαρτήθηκε από αυτούς που πολιτικά πήγαιναν να την εγκλωβίσουν για να την εκμεταλλευτούν. Αυτό πρέπει να κάνει» πρόσθεσε.

«Θα της κάνω κακό αν έχω επαφή, όπως θα της κάνει κακό και οποιοσδήποτε από το παλιό πολιτικό σύστημα την πλησιάσει. Θα πρέπει να κρατήσει αυτό που είπε για τους παλαιούς πολιτικούς. Εάν με ρωτήσει θα της έλεγα ότι από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί γι’ αυτό, που βλέπει ότι ο κόσμος την αγκαλιάζει για αυτό, θα πρέπει να το διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού» περιέγραψε.

«Τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές, γιατί στις δεύτερες θα χρειαστεί και εκείνη πιθανώς να δώσει προτεραιότητα στη διακυβέρνηση της χώρας» σχολίασε ο Πάνος Καμμένος.

Ωστόσο, πρότεινε «επειδή έχω κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι λυτρωτικό για το παλαιό πολιτικό σύστημα να πει στην κυρία Καρυστιανού “έχετε λάβει υψηλό ποσοστό, να αναλάβετε το υπουργείο Δικαιοσύνης ή το υπουργείο Μεταφορών”. Μετά, θα είναι λάθος της να μην δώσει κυβερνητική προοπτική σε μια χώρα που οι πολίτες ζητούν κυβέρνηση».