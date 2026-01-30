Συνάντηση της Γαλλικής Προξενικής Αρχής με την Αστυνομική Ηγεσία Δυτικής Ελλάδας

Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ της αστυνομικής ηγεσίας της περιοχής και της Γενικής Προξένου της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Τη Γενική Πρόξενο, Diane Roeser, υποδέχτηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσατσάρης, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούμης. Τη Γαλλίδα αξιωματούχο συνόδευε η Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας, Χριστίνα Δευτεραίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της αγαστής και διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Γαλλικών Αρχών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και διεθνούς συντονισμού.