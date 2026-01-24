Εγνατία Οδός: Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες- ΒΙΝΤΕΟ

Χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας
Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο 100ό χιλιόμετρο της Εγνατίας, στην περιοχή του Μικρού Περιστερίου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μέσω της παλαιάς εθνικής.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr