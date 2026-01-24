Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εγνατία Οδός: Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες- ΒΙΝΤΕΟ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό παραδόθηκε στις φλ...

Χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο 100ό χιλιόμετρο της Εγνατίας, στην περιοχή του Μικρού Περιστερίου.

 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μέσω της παλαιάς εθνικής.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.

Ειδήσεις Τώρα

Τραμπ: Δασμοί 100% στον Καναδά αν προχωρήσει σε συμφωνία με την Κίνα

Σέρρες: Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή γυμνασίου με χαρτοταινία

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη - Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Φορτηγό Εγνατία οδός

Ειδήσεις