Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω εργασιών

Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα δρομολόγια του Προαστιακού 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.
