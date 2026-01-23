Σωκράτης Φάμελλος: Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Αιτωλοακαρνανία

Στάσεις σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αγρίνιο – Το πρόγραμμα των επισκέψεων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
Περιοδεία στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο επαφών με φορείς και πολίτες της περιοχής.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί από τη Ναύπακτο, θα συνεχιστεί στις 12:00 στο Μεσολόγγι, ενώ το απόγευμα, στις 17:00, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Αγρίνιο.
