#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χανιά: Γέμισε με αφρούς η θάλασσα στην Παλαιόχωρα - Πού οφείλεται το εντυπωσιακό φαινόμενο

Τα μανιασμένα κύματα από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή γέμισαν την ακτή με αφρό

Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα βρέθηκαν όσοι επισκέφτηκαν την παραλία Κριός της Παλαιόχωρας Χανίων, μετά την κακοκαιρία της Τετάρτης.

 Τα μανιασμένα κύματα από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή γέμισαν την ακτή με αφρό.

Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από τη έντονη αναταραχή των κυμάτων και τη μεταφορά οργανικής ύλης (φυτοπλάγκτον, φύκια, αποσυντιθέμενα υλικά) από τη θάλασσα στην ακτή, η οποία στη συνέχεια ξεβράζεται ως λευκός αφρός.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, η κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναμειχθεί ο αέρας με αυτή την οργανική ύλη, σχηματίζοντας αφρό, κάτι που παρατηρείται συχνά σε παραλίες της Κρήτης μετά από κακοκαιρίες.

 

#tags Κρήτη Θάλασσα

