Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και κόρη

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή Γούβες, με έναν άνδρα, να κυνηγά με τσεκούρι μια γυναίκα και το ανήλικο παιδί της.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης όταν αρχικά, ο 39χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο της νεαρής μητέρας.

Στη συνέχεια, αφού την συνάντησε στο δρόμο με το ανήλικο παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής.

Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, πέρασε χειροπέδες στον 39χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.