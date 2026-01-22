σπιράλ: «Για το λευκό στον Προϋπολογισμό του ΚΟΔΗΠ»

Το «σπιράλ» σε ανακοίνωσή του αναφέρει για το λευκό στον Προϋπολογισμό του ΚΟΔΗΠ:

Παραδοσιακά, η ψήφιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού είτε αφορά έναν Δήμο και συζητείται στο Δημοτικό του Συμβούλιο, είτε ένα νομικό πρόσωπο, είτε απασχολεί την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης πολιτικών των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων. Οι στόχοι επί το πλείστον είναι κοινοί. Το μονοπάτι υλοποίησής τους διαφοροποιείται με μικρότερες ή με μεγαλύτερες αποκλίσεις. Λάθη και παραλείψεις χρεώνονται και αδυναμίες και θέσεις κατηγορούνται.

Τυπικά, λοιπόν, στην χθεσινή (21/1/26) ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 και του πλαισίου δράσης του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων περιγράφηκε στην εισήγηση του προέδρου κ. Τουλγαρίδη το σχεδόν δυστοπικό περιβάλλον στο οποίο έχουν βρεθεί οι δήμοι να λειτουργούν.

Τα χρήματα μειώνονται ενώ οι αρμοδιότητες αυξάνονται και η υποστελέχωση των τμημάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών που ο οργανισμός καλείται να καλύψει. Με τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, καλούνται το προσωπικό και οι αιρετοί του Οργανισμού να βρουν τρόπους, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέργειες για να λύσουν ένα, κατά την πλειοψηφούσα παράταξη, άλυτο σχεδόν sudoku.

Τα τακτικά μέλη της δημοτικής παράταξης σπιράλ, Μαρία Γούβη και Ευαγγελία Βαβαρούτα, αναγνώρισαν τα ιδιαίτερα αυτά δεδομένα. Ψήφισαν ωστόσο λευκό, τονίζοντας πως οι διεκδικήσεις γίνονται πιο στοχευμένα μέσα από τα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πως η εξωστρέφεια φέρνει ιδέες επίλυσης προβλημάτων και ότι οι προσπάθειες ανεύρεσης απαντήσεων από τη δημοτική αρχή θα έπρεπε να ήταν εντατικότερες. Αποκομμένοι από καλές πρακτικές άλλων δήμων και μακριά από διαθέσιμα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, οι διοικούντες τον οργανισμό αδυνατούν να βρίσκουν λύσεις και επιμένουν να βλέπουν μόνο προβλήματα.

«Εάν πιστεύαμε ότι τα κάνετε όλα σωστά, θα ήμασταν συμπολίτευση και όχι απέναντί σας».

Ο πατραϊκός λαός θα κληθεί να απαντήσει για το αν έχουμε δίκιο.