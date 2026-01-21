Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

(Σελήνη στους Ιχθείς – σε γέμιση)

Κριός

Θα σας αναγκαστείτε σήμερα να επιλύσετε σημαντικά προβλήματα και να αναλάβετε νέες δράσεις. Είναι μια περίοδος που θα θελήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στην ζωή σας, αρκεί ωστόσο να έχετε ρεαλιστικούς στόχους. Δώστε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση εάν θέλετε να έχετε υγιή οικονομικά. Για να τονώσετε τα εισοδήματά σας, αναζητήστε μια δεύτερη δουλειά. Συμβάσεις και συμβόλαια που θα υπογραφούν τώρα, θα φέρουν αυξημένη κερδοφορία στο άμεσο μέλλον.

Ταύρος

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Δείτε εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε επί της ουσίας με το ταίρι σας, θέτοντας τα δεδομένα επι τάπητος, ώστε να βρείτε από κοινού λύσεις.

Δίδυμοι

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Καρκίνος

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Λέων

Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην αισθηματική σας ζωή. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας μπορεί να γνωρίσετε ένα ενδιαφέρον άτομο, ενώ οι δεσμευμένοι συνιστάται να είστε πιο ανεκτικοί με τον σύντροφό σας. Κάποιοι μεταξύ σας θα αποζητήσουν την ελευθερία τους, άλλοι θα προβούν σε αλλαγές στην σχέση τους, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους, και άλλοι θα την εμβαθύνουν, σκεπτόμενοι μια επισημοποίηση.

Παρθένος

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

Ζυγός

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Σκορπιός

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Τοξότης

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Αιγόκερως

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Υδροχόος

Η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να λάβετε θετικές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επαφές, για εξόδους και για αναθέρμανση κάποιων φιλικών σχέσεων. Θα μπορέσετε να δείτε επίσης πιο καθαρά κάποια προβλήματα που σας απασχολούν, οπότε θα καταφέρετε να βρείτε ευκολότερα και τις λύσεις που ενδείκνυνται.

Ιχθείς

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.