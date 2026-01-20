Δήμος Αιγιάλειας: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Καλλιόπης Μιχελουδάκη Χριστοπούλου

Ο Δήμος Αιγιάλειας αποχαιρετάει την Καλλιόπη Μιχελουδάκη Χριστοπούλου η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της αγαπητής συναδέλφου και υπαλλήλου του Δήμου μας, Καλλιόπης Μιχελουδάκη Χριστοπούλου.

Η απώλειά της μας συγκλόνισε όλους. Υπήρξε μια αξιόλογη εργαζόμενη, η οποία προσέφερε με συνέπεια, υπευθυνότητα και ήθος στην υπηρεσία της.

Εκ μέρους όλης της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Δήμου, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Αιωνία της η μνήμη.