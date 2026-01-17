Α. Παναγιωτόπουλος: «Λευκή επιταγή στη Hellenic Train. Στον «αέρα» ο Οδοντωτός και ο σιδηρόδρομος της Πάτρας»

Στην Ανακοίνωση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης Υποχρέως Δημόσιας Υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train αναφέρεται:

Η τροποποίηση της Σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη και επικίνδυνη πολιτική για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μια πολιτική που κοστίζει ακριβά στους φορολογούμενους, χωρίς να εξασφαλίζει ούτε επαρκή δρομολόγια, ούτε ουσιαστικές επενδύσεις και το κυριότερο ούτε αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες.

Την ώρα που το Δημόσιο καταβάλλει 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ουσιαστικά δεν απαιτεί τίποτα από τη Hellenic Train, την απαλλάσσει από δεσμεύσεις και της παρέχει τη δυνατότητα να αυξάνει τα εισιτήρια. Επιπλέον, ενώ η κυβέρνηση το 2022 απάλλαξε τη Hellenic Train από επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 630 εκατ. ευρώ, τις οποίες όφειλε να πραγματοποιήσει βάσει των προβλέψεων του 2019, σήμερα καυχάται για πρόβλεψη επενδύσεων 430 εκατ. ευρώ, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το πότε ή αν θα υλοποιηθούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτό – Καλάβρυτα, ο οποίος απουσιάζει πλήρως από το κείμενο της σύμβασης. Ούτε μία λέξη για τη λειτουργία, τη συντήρηση ή τα δρομολόγιά του. Ένας ιστορικός και μοναδικός σιδηρόδρομος, που στηρίζει την ορεινή Αχαΐα και τον τουρισμό, τίθεται συνειδητά εκτός σχεδιασμού, την ώρα που τα δρομολόγια έχουν ήδη συρρικνωθεί σε επίπεδα απαξίωσης.

Το ίδιο ισχύει και για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας. Η σύμβαση περιορίζεται έως το Ρίο, χωρίς καμία δέσμευση για τη συνέχιση της γραμμής προς το κέντρο της πόλης και τη σύνδεσή της με το νέο λιμάνι. Παράλληλα, ο Προαστιακός της Πάτρας λειτουργεί χωρίς σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων, με πλήρη ασάφεια ως προς τα δρομολόγια και το μέλλον του.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ο ελληνικός σιδηρόδρομος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, απουσία ουσιαστικού ελέγχου και έλλειψη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Η συγκεκριμένη σύμβαση όχι μόνο δεν διορθώνει αυτές τις παθογένειες, αλλά τις παγιώνει.