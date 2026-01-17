Καιρός: Αισθητή πτώση θερμοκρασίας από σήμερα -Πού θα χιονίσει

Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Σάββατο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις αναλύσεις των μετεωρολόγων. Πτώση έως 8 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τη μεταβολή να γίνεται περισσότερο αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει συνολική πτώση 7 έως 8 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Παράλληλα, θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες έντονου κρύου, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΝΟΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ<br>Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη… <a href="https://t.co/Db0U1WXzI7">pic.twitter.com/Db0U1WXzI7</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2012187604473848272?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πού θα σημειωθούν βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις Κατά το διήμερο Σαββάτου–Κυριακής, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και θα αφορούν: - Ορεινά τμήματα όλης της χώρας - Ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα - Τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα δεν διαθέτουν τη δυναμική για πυκνές ή γενικευμένες χιονοστρώσεις. «Ο ασθενής χαρακτήρας των χιονοπτώσεων θα είναι ο κανόνας», σημειώνει, με νιφαδοπτώσεις ή πρόσκαιρα μέτρια φαινόμενα μόνο σε πιο ευνοημένες περιοχές και μεγαλύτερα υψόμετρα. Τα υψόμετρα χιονόπτωσης ανά ημέρα

Σύμφωνα με την ανάλυση Καλλιάνου, τα ενδεικτικά υψόμετρα έναρξης χιονόπτωσης διαμορφώνονται ως εξής: Σάββατο: 200–300 μ. σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, 600–700 μ. στη Δυτική Μακεδονία, 800–1000 μ. σε Αττική, Εύβοια και Ανατολική Στερεά Κυριακή: χαμηλότερα υψόμετρα, με 150–200 μ. σε Κεντρική Μακεδονία, 400–600 μ. σε Θεσσαλία, Στερεά και Αττική Δευτέρα: ακόμη χαμηλότερα τοπικά, με 0–100 μ. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και 250–350 μ. στη Θεσσαλία Διευκρινίζεται ότι τα υψόμετρα αφορούν την έναρξη της χιονόπτωσης και όχι απαραίτητα τη δημιουργία χιονόστρωσης, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια, την ένταση και τη θερμοκρασία του εδάφους.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeteo.kallianos%2Fposts%2Fpfbid02rLEvLYNH91Wq2mr9DFuAkHEe9YPqjgKuzuT9sMV2uKCREd9qfXQxb2RN49DwLvCcl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το ενδεχόμενο αλλαγής από την Τρίτη παραμένει ανοιχτό

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου υπάρχει πιθανότητα προσέγγισης συστήματος από τα νοτιοδυτικά με αυξημένη υγρασία. Αν συνδυαστεί με εγκλωβισμό ψυχρών αερίων μαζών κοντά στο έδαφος, ενδέχεται να προκύψουν πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία και βορειότερα. Το σενάριο αυτό παραμένει υπό αξιολόγηση και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνώσεων. Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01.