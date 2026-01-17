Καιρός: Αισθητή πτώση θερμοκρασίας από σήμερα -Πού θα χιονίσει

Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό
Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Σάββατο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις αναλύσεις των μετεωρολόγων.
Πτώση έως 8 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων
Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τη μεταβολή να γίνεται περισσότερο αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει συνολική πτώση 7 έως 8 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές.
Παράλληλα, θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και ανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες έντονου κρύου, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια.
Πού θα σημειωθούν βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις
Κατά το διήμερο Σαββάτου–Κυριακής, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και θα αφορούν:
- Ορεινά τμήματα όλης της χώρας
- Ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα
- Τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα δεν διαθέτουν τη δυναμική για πυκνές ή γενικευμένες χιονοστρώσεις. «Ο ασθενής χαρακτήρας των χιονοπτώσεων θα είναι ο κανόνας», σημειώνει, με νιφαδοπτώσεις ή πρόσκαιρα μέτρια φαινόμενα μόνο σε πιο ευνοημένες περιοχές και μεγαλύτερα υψόμετρα.
Τα υψόμετρα χιονόπτωσης ανά ημέρα
Σύμφωνα με την ανάλυση Καλλιάνου, τα ενδεικτικά υψόμετρα έναρξης χιονόπτωσης διαμορφώνονται ως εξής:
Σάββατο: 200–300 μ. σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, 600–700 μ. στη Δυτική Μακεδονία, 800–1000 μ. σε Αττική, Εύβοια και Ανατολική Στερεά
Κυριακή: χαμηλότερα υψόμετρα, με 150–200 μ. σε Κεντρική Μακεδονία, 400–600 μ. σε Θεσσαλία, Στερεά και Αττική
Δευτέρα: ακόμη χαμηλότερα τοπικά, με 0–100 μ. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και 250–350 μ. στη Θεσσαλία
Διευκρινίζεται ότι τα υψόμετρα αφορούν την έναρξη της χιονόπτωσης και όχι απαραίτητα τη δημιουργία χιονόστρωσης, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια, την ένταση και τη θερμοκρασία του εδάφους.
Το ενδεχόμενο αλλαγής από την Τρίτη παραμένει ανοιχτό
Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου υπάρχει πιθανότητα προσέγγισης συστήματος από τα νοτιοδυτικά με αυξημένη υγρασία. Αν συνδυαστεί με εγκλωβισμό ψυχρών αερίων μαζών κοντά στο έδαφος, ενδέχεται να προκύψουν πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία και βορειότερα.
Το σενάριο αυτό παραμένει υπό αξιολόγηση και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνώσεων.
Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01.
Ο Καιρός σήμερα
Aσθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην αρχή της ημέρας σε τμήματα της Θράκης, φαινόμενα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Βροχές θα εκδηλωθούν στα Νότια Επτάνησα, στην Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στη Μακεδονία και παροδικές βροχές στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των παραπάνω περιοχών, σε ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 5 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -2 έως 8, στη Θράκη από -5 έως 6, στην Ήπειρο από 0 έως 12 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 8-10, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 5 έως 12-14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 2 έως 10-11 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 12-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 8-9 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν το βράδυ.
Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, και τοπικά στα νότια πελάγη στην έξοδο του Κορινθιακού 6 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενής χιονόπτωση κατά περιόδους θα εκδηλώνεται στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί το βράδυ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με πρόσκαιρες ασθενείς βροχές στα πεδινά και πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7-8 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί το βράδυ.
Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.
Ο καιρός τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.
