Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Τη Δευτέρα (19/1) στις 12.00μμ, στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Σύμφωνα με το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδας, θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 8.00 πμ εως τις 10.30 πμ η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.