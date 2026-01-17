Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Από τις 8.00 πμ εως τις 10.30 πμ η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου
Τη Δευτέρα (19/1) στις 12.00μμ, στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης.
Σύμφωνα με το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδας, θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.
Από τις 8.00 πμ εως τις 10.30 πμ η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr