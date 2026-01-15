Κ. Καρπέτας: Εγκλωβισμένη σε μια παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης η Δυτική Ελλάδα

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τον τουρισμό, έκανε την εξής δήλωση:

«Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την περίοδο Ιανουάριου –Σεπτέμβριου 2025 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Ο τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση.

Το 2025 καταγράφεται μια οριακή αύξηση 5,3% στις επισκέψεις σε σχέση με το 2024. Όμως η πραγματική εικόνα είναι αποκαλυπτική: οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 8,1% και οι τουριστικές εισπράξεις κατέρρευσαν κατά 17,37% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Σε βάθος χρόνου, από το 2019 έως το 2025, η Δυτική Ελλάδα έχει χάσει πάνω από 40% των διανυκτερεύσεών της, ενώ παραμένει μακριά από την ανάκαμψη που έχει πετύχει το σύνολο της χώρας.

Η περιοχή είναι εγκλωβισμένη σε μια παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης: περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερες διανυκτερεύσεις, πολύ χαμηλότερα έσοδα. Ένας τουρισμός χαμηλής ποιότητας και μικρής διάρκειας, χωρίς στρατηγική, χωρίς στόχευση, χωρίς σχέδιο.

Την ίδια ώρα, η περιφερειακή Αρχή κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά αφηγήματα και επιμένει να μιλά για «νέο τουριστικό αφήγημα», για εκθέσεις, brand names και επικοινωνιακές δράσεις. Όμως, όσο άλλες Περιφέρειες επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019, η Δυτική Ελλάδα απομακρύνεται.

Και αυτή η απόκλιση δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της απουσίας συνεκτικής τουριστικής πολιτικής, της έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού και της αδυναμίας της Περιφερειακής Αρχής να αντιληφθεί τις αλλαγές στον διεθνή τουρισμό.

Ο τουρισμός δεν σώζεται με αποσπασματικές δράσεις και φωτογραφίες. Χρειάζεται σχέδιο, στόχους, αξιολόγηση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες. Αν δεν αλλάξει άμεσα κατεύθυνση η Περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα κινδυνεύει να παγιωθεί ως ουραγός στον τουριστικό χάρτη της χώρας.»





