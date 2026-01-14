Επιμελητήριο Αχαΐας: "Το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα είναι παρών στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων"

Σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας αναφέρει:

"Ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο κ. Ποταμίτης φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι οι επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα – αγρότες και κτηνοτρόφοι – αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Η διαπίστωση αυτή, έστω και καθυστερημένα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα βήμα προόδου.

Ωστόσο, αυτό που σε καμία περίπτωση δεν συνιστά πρόοδο είναι η προσπάθεια εργαλειοποίησης του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, από πρόσωπα που υπήρξαν συστηματικά απόντα από τις διαδικασίες, τις δράσεις και τις κρίσιμες στιγμές που αφορούσαν τον κλάδο.

Ο κ. Ποταμίτης ήταν απών από τη συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Δημαρχείο Λουσικών, κατά τη σύσταση του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ήταν απών από τις ημερίδες που διοργανώθηκαν σε Αίγιο και Δυτική Αχαΐα.

Ήταν απών από τις συναντήσεις με φορείς, συλλόγους και συνεταιρισμούς του πρωτογενούς τομέα.

Ήταν απών από τις κρίσιμες ημέρες των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου, όταν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν και εκατοντάδες ζώα χάθηκαν.

Ήταν απών από τις αλλεπάλληλες συσκέψεις σε Περιφέρεια και Δημαρχεία για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Ήταν απών από την προσφορά ζωοτροφών στους πληγέντες Δήμους.

Ήταν απών από τις επισκέψεις, τις παρεμβάσεις, τις συσκέψεις και τα υπομνήματα που αφορούσαν την ευλογιά των προβάτων και τον αφανισμό κοπαδιών.

Ήταν απών και από τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των αγροτών το τελευταίο διάστημα.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, προχώρησε με πράξεις και όχι με λόγια. Δημιούργησε το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, ορίζοντας ως συντονιστή τον Γιώργο Παπαχριστόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο άνθρωπο και ενεργό αγρότη – επιχειρηματία. Ήδη έχουν εγγραφεί σχεδόν 100 μέλη και η διαδικασία συνεχίζεται με αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε δίπλα στους αγρότες και κτηνοτρόφους με ημερίδες στους Δήμους, συγκεντρώσεις στα χωριά, συνεχή διάλογο και ουσιαστική καταγραφή των προβλημάτων τους. Τα αιτήματά τους προωθήθηκαν και προωθούνται συστηματικά προς τις περιφερειακές και πολιτικές αρχές.

Βρεθήκαμε κοντά τους στις δύσκολες στιγμές των φυσικών καταστροφών, αλλά και στην απαιτητική περίοδο που ακολούθησε. Ήμασταν παρόντες εκεί όπου διαμορφώνονταν οι διεκδικήσεις και λαμβάνονταν οι αποφάσεις: σε συναντήσεις με Υπουργούς, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους.

Και στις σημερινές κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας είναι παρών, δίπλα στα μέλη μας και στις οικογένειές τους.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, αφουγκραζόμενο και κατανοώντας άμεσα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και των αγροτικών επιχειρήσεων, δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι παρών και θα συνεχίσει να είναι παρών σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Οι αγροτικές επιχειρήσεις του Νομού μας διαθέτουν πλέον έναν θεσμικό φορέα που μπορεί να τις εκπροσωπεί υπεύθυνα, να παρεμβαίνει ουσιαστικά και να διεκδικεί όσα δικαιούνται.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε κλάδο της τοπικής οικονομίας που παράγει, εργάζεται και δημιουργεί.

Γιατί η επιτυχία δεν εξαγγέλλεται. Σχεδιάζεται από τους παρόντες και υλοποιείται από όσους έχουν τη βούληση και τη δυνατότητα να εργαστούν γι’ αυτή".