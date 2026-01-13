Πάτρα: Στη Βουλή το θέμα του ακινητοποιημένου ασθενοφόρου που έχει προέλθει από δωρεά

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με αφορμή τοπικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, δωρεά αξίας 120.000 ευρώ από την 87χρονη κ. Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, παραμένει εδώ και μήνες παρκαρισμένο και εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.

"Έχοντας βιώσει μια μεγάλη προσωπική απώλεια, η δωρήτρια προχώρησε σε μια σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς. Ωστόσο, το κράτος λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν έχει μέχρι σήμερα αξιοποιήσει τη δωρεά, αφήνοντας ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο ανενεργό, την ώρα που το ΕΚΑΒ και τα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να είναι όμηρος της γραφειοκρατίας. Όταν μια δωρεά προσφέρεται στο κοινωνικό σύνολο, το κράτος οφείλει να τη θέτει άμεσα στην υπηρεσία των πολιτών" ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος και ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες, ώστε η κινητή μονάδα να ενταχθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση στο στόλο του ΕΚΑΒ.